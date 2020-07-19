تحديد موعد نقل الأسهم المجانية في «أرامكو» إلى المحافظ الاستثمارية للأفراد

الرياض (صدى):
كشفت شركة أرامكو، عن موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين.
وأوضحت أن الموعد سيكون يوم السبت 1441/12/04هـ الموافق 2020/07/25م، فيما سيحصل الأفراد السعوديين على أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 أسهم.
يذكر أن الشركة، كانت قد بدأت في تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد المكتتبين في الشركة، في 8 يونيو الماضي.
وأكدت الشركة، أن الحد الأقصى للاستحقاق سيكون 100 سهم لكل فرد احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة.