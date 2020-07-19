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تحديد موعد نقل الأسهم المجانية في «أرامكو» إلى المحافظ الاستثمارية للأفراد

Time منذ 6 دقائق
Views 1249
تحديد موعد نقل الأسهم المجانية في «أرامكو» إلى المحافظ الاستثمارية للأفراد

الرياض (صدى):
كشفت شركة أرامكو، عن موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين.

وأوضحت أن الموعد سيكون يوم السبت 1441/12/04هـ الموافق 2020/07/25م، فيما سيحصل الأفراد السعوديين على أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 أسهم.

يذكر أن الشركة، كانت قد بدأت في تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد المكتتبين في الشركة، في 8 يونيو الماضي.

وأكدت الشركة، أن الحد الأقصى للاستحقاق سيكون 100 سهم لكل فرد احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

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