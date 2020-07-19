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يارا نعوم تتنمر على «مربية أطفال» وتهاجمها بأبشع الألفاظ

Time منذ 9 دقائق
Views 324
يارا نعوم تتنمر على «مربية أطفال» وتهاجمها بأبشع الألفاظ

القاهرة (صدى):
شنّ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هجومًا حادًا على يارا نعوم زوجة نجم النادي الأهلي المصري سابقًا عماد متعب، متهمين إياها بالتنمر والعنصرية.

وبدأ الأمر عندما نشرت إحدى السيدات على صفحتها الشخصية، قصة تنمر يارا نعوم على "البيبي سيتر" الخاصة بأطفالها خلال تواجدهم في قرية سياحية بالغردقة.

وأكدت السيدة، أن يارا نعوم تعدّت بالألفاظ عليها بشكل غير مقبول وحاولت منع "البيبي سيتر" من النزول إلى حمام السباحة، قائلة لها "الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الماية مكان الشغالة".

وعندما تجاهلت السيدة كلامها، قالت لها: " إنتى يا بنتى هبلة إنتى عارفة إنتى بتعندى مع مين، لو مش عارفة إنك في"ريزورت" محترم مينفعش تنزلى فيه شغالتك روحى بيها بلطيم، أنا مش هنزل مكانها دى مقملة و مجربة فى حاجة اسمها هايچين إنتى مجنونة، ده النوادى مبتنزلش شغالات ناقص أنزل مكان شغالة إيه القرف ده مش قادرة تشيلى عيالك إحنا مالنا".

ولم تذكر السيدة اسم يارا نعوم صراحة، إلا أنها كتبت الحروف الأولى من اسمها واسم زوجها، ليتبيّن أنها نعوم.

من جانبها، لم تُعلق يارا أو عماد متعب على هذه القصة؛ للتعريف بمدى صحتها، خاصة أن السيدة لم تُصور الحادثة فيديو أو صور؛ للتأكيد على صحة كلامها، الذي يُمكن أن يكون خاطئًا.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

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