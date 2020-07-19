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"التجارة" تعلن عن بدء التسجيل بموسم تخفيضات عيد الأضحى

Time منذ 45 دقيقة
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"التجارة" تعلن عن بدء التسجيل بموسم تخفيضات عيد الأضحى

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم عيد الأضحى الذي ينتهي بتاريخ 13 ذي الحجة 1441هـ الموافق 2 أغسطس 2020م.

ويأتي ذلك ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً، كما توفر الخدمة على التجّار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني .

ودعت “التجارة” أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني هنا واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الاجراءات عبر البوابة الالكترونية.

كما تمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله الناس ماتترك أحد بحاله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوها تستعرض وش عليكم منها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كنت متيم فيها أيام المراهقة😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لعنة الله علية

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