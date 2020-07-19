تونسيون يحتشدون أمام البرلمان: «تونس حرة والأخوانجية برة»

(صدى):
تظاهر مئات التونسيين من أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر البرلمان، اليوم الأحد، للمطارلبة برحيل رئيس البرلمان الإخوانب راشد الغنوشي.
وجاءت التظاهرات لمساندة ودعم اعتصام الحزب والتنديد بالخطاب التحريضي الذي يتعرض له نوابه من قبل كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة؛ حيث طالب المتظاهرون بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وبدأت اعتصامات نواب كتلة الحزب الدستوري الحر منذ أكثر من أسبوع داخل مقر البرلمان التونسي؛ احتجاجًا على ممارسات ومحاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة لفتح المجال أمام الإرهابيين لدخول مقر البرلمان.
من بين الشعارات والهتافات التي رفعت في التظاهرات "يا نواب البرلمان خلصونا من الإرهاب" و"الغنوشي ارحل" و"تونس حرة حرة والخوانجية على برة"، و"109 واجب"، في إشارة إلى عدد الأصوات الضرورية لإسقاط الغنوشي.