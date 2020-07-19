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حالة حزن تخيم على الوسط الرياضي بعد انتحار بطلة التزلج الأسترالية

Time منذ 17 دقيقة
Views 1536
حالة حزن تخيم على الوسط الرياضي بعد انتحار بطلة التزلج الأسترالية

وكالات (صدى):
تسبب إنتحار بطلة التزلج الأسترالية ايكاترينا اليكساندروفسكايا، في حالة حزن شديد، حيث انهالت عبارات الثناء على اللاعبة التي توفيت في موسكو بعد عشرة أيام فقط من وفاة أليكس بولين بطل العالم السابق في التزلج على الجليد.

وتوجت اليكساندروفسكايا مرتين من قبل كبطلة لأستراليا في التزلج الفني لفئة الزوجي رفقة هارلي ويندسور.

وحل الثنائي في المركز الثامن عشر في أولمبياد بيونج تشانج الشتوي عام 2018، واعتزلت اليكساندروفسكايا منافسات اللعبة في فبراير الماضي بعد سلسلة من الإصابات، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن سبب وفاتها بشكل رسمي.

وبحسب تقارير إعلامية أمس السبت، انتحرت ألكسندروفسكايا في العاصمة الروسية موسكو ، وتم العثور على جثتها بالقرب من منزلها مع ملاحظة تركتها كتبت عليها كلمة "الحب"، مشيرة إلى أن المتزلجة حاولت من قبل الانتحار بسبب إصابتها بالاكتئاب بعد صدمة تعرضت لها.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

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