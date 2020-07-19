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النصر يرفض طلب نادي الأنصار بشأن «الشنقيطي»

Time منذ 37 دقيقة
Views 1746
النصر يرفض طلب نادي الأنصار بشأن «الشنقيطي»

ماجد محمد (صدى):
أعربت إدارة نادي الأنصار، عن رغبتها في الاحتفاظ بمدافع نادي النصر عبدالله الشنقيطي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكدت مصادر، أن إدارة الأنصار طلبت ذلك من نظيرتها النصراوية، إلا أن الأخيرة رفضت؛ لرغبة مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا، في إلحاق لاعبه الجديد بالقائمة الآسيوية.

وأجرت الإدارتين، اتفاقًا مبدئيًا على خوض الشنقيطي 3 مباريات مع فريق الأنصار، ثم الالتحاق بالنصر، وفقًا لـ "الرياضة".

وكان النصر قد حسم التعاقد مع الشنقيطي (21 عامًا)، لمدة 3 مواسم مقابل مليون ريال، قادمًا من الأنصار.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

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