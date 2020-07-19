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أمر ملكي بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيساً لمجلس إدارة هيئة الفروسية

Time منذ 43 دقيقة
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أمر ملكي بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيساً لمجلس إدارة هيئة الفروسية

الرياض (صدى):
صدر أمر ملكي كريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضوًا بمجلس الإدارة.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه -.

وأعرب عن اعتزازه وزملائه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة بهذه الثقة الكريمة التي تعد تشريفا كبيراً في سبيل خدمة هذه الرياضة العريقة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله - في كل ما ينهض بالفروسية السعودية ويضعها في مكانتها اللائقة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي كانت له الأيادي البيضاء والوقفات المشهودة على الفروسية طوال تاريخها، مثمنًا متابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الذي يحرص على تطور ورفعة رياضة الفروسية ويوجه دائماً بتسخير جميع الإمكانات في سبيل وصول هذه الرياضة الأصيلة إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة في جميع المجالات.

وقال سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل :" إنه سيعمل وزملائه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يجّسد توجهات القيادة الرشيدة -أعزها الله -وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات".

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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله الناس ماتترك أحد بحاله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوها تستعرض وش عليكم منها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كنت متيم فيها أيام المراهقة😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لعنة الله علية

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