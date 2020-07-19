بالفيديو.. نورمان أسعد تثير الجدل بعد ظهورها لأول مرة منذ اعتزالها

دمشق (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد، وذلك خلال ظهورها في عزاء والد زوجها رجل الأعمال والسياسي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني.
وأثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع ، وتفاوتت التعليقات بين من رأى أن شكلها لم يتغير ولا زالت تملك الجمال نفسه، فيما شبهها البعض بالفنانة اللبنانية هيفا وهبي، معتبرين أن آخر عملية تجميل أجرتها في أنفها قبل إعتزالها كانت سيئة، وأنها كانت أجمل من دونها.
يُذكر أن نورمان إعتزلت في عام 2007، وكان آخر ظهور إعلامي لها في العام 2011.