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بالفيديو.. نورمان أسعد تثير الجدل بعد ظهورها لأول مرة منذ اعتزالها

Time منذ 3 أيام
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بالفيديو.. نورمان أسعد تثير الجدل بعد ظهورها لأول مرة منذ اعتزالها

دمشق (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد، وذلك خلال ظهورها في عزاء والد زوجها رجل الأعمال والسياسي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني.

وأثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع ، وتفاوتت التعليقات بين من رأى أن شكلها لم يتغير ولا زالت تملك الجمال نفسه، فيما شبهها البعض بالفنانة اللبنانية هيفا وهبي، معتبرين أن آخر عملية تجميل أجرتها في أنفها قبل إعتزالها كانت سيئة، وأنها كانت أجمل من دونها.

يُذكر أن نورمان إعتزلت في عام 2007، وكان آخر ظهور إعلامي لها في العام 2011.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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