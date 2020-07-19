نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ 37 دقيقة
Views 1327
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 3.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7423.23نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والبحر الأحمر، وتهامة، والأسماك، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات فيبكو، وسليمان الحبيب، والمجموعة السعودية، ومجموعة صافولا, ورعاية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99 % و 2.13% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والأسماك، وكهرباء السعودية، وأملاك، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم الأسماك، ودار الأركان، والراجحي، وبحر العرب، وأملاك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 136.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8316.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 700 صفقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

أخر الأخبار

لاعب روما الإيطالي على رادار نادي الشباب
لاعب روما الإيطالي على رادار نادي الشباب
Time منذ 49 ثانية Views 1021
تحديد موعد نقل الأسهم المجانية في «أرامكو» إلى المحافظ الاستثمارية للأفراد
تحديد موعد نقل الأسهم المجانية في «أرامكو» إلى المحافظ الاستثمارية للأفراد
Time منذ 5 دقائق Views 1229
‏قائد قوات أمن الحج: لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح
‏قائد قوات أمن الحج: لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح
Time منذ 6 دقائق Views 1267
يارا نعوم تتنمر على «مربية أطفال» وتهاجمها بأبشع الألفاظ
يارا نعوم تتنمر على «مربية أطفال» وتهاجمها بأبشع الألفاظ
Time منذ 8 دقائق Views 294
بالفيديو.. «الصحة»: لم يثبت انتقال الفيروس عبر الطعام
بالفيديو.. «الصحة»: لم يثبت انتقال الفيروس عبر الطعام
Time منذ 15 دقيقة Views 1356
حالة حزن تخيم على الوسط الرياضي بعد انتحار بطلة التزلج الأسترالية
حالة حزن تخيم على الوسط الرياضي بعد انتحار بطلة التزلج الأسترالية
Time منذ 16 دقيقة Views 1516
وزارة الصحة تشكر أبطالها على أكبر شاشة رقمية بالمملكة
وزارة الصحة تشكر أبطالها على أكبر شاشة رقمية بالمملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1371
بالفيديو.. حريق هائل في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية
بالفيديو.. حريق هائل في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية
Time منذ 22 دقيقة Views 1386
غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 26 دقيقة Views 1378
النصر يرفض طلب نادي الأنصار بشأن «الشنقيطي»
النصر يرفض طلب نادي الأنصار بشأن «الشنقيطي»
Time منذ 36 دقيقة Views 1741