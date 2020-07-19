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شرطة الأفلاج تكرم "الدوسري" بعد أن أبلغ عن واقعة التحرش

Time منذ 55 دقيقة
Views 1868
شرطة الأفلاج تكرم "الدوسري" بعد أن أبلغ عن واقعة التحرش

الأفلاج (صدى):
بعد تكريمه من قبل رجل أعمال، قررت شرطة الأفلاج تكريم الشاب أنس الدوسري، الذي فصل من عمله بعد أن أبلغ عن أحد الزملاء بالعمل بتحرشه بالمتسوقات في أحد المحلات التجارية.

واستقبل مدير دوريات الشرطة الدكتور عبدالهادي العرجاني الشاب وشكره على موقفه النبيل وإقدامه على أداء واجبه وإبلاغ الجهات المختصة دون محاباة لأحد.

يذكر أن الجهات الأمنية حققت في بلاغ الدوسري تجاه أحد المقيمين من جنسية عربية، حيث أثبتت كاميرات المراقبة واقعة التحرش، وقامت بضبط الجاني واتخاذ اللازم معه حسب الاختصاص.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

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