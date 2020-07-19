وجبات غذائية شهيرة تؤدي إلى تساقط الشعر

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور شارون وونغ، استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى "لندن بريدج" ، اليوم الأحد، عن مجموعة أطعمة شهيرة يمكن أن تسبب تساقط الشعر؛ حيث أن الوجبات الغذائية الخالية من الكربوهيدرات تستنفد الجسم من مصادر الطاقة الحيوية.
وقال ووانغ أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة، بمستويات عالية من السكريات البسيطة، يحفز الجسم على إنتاج المزيد من هرمونات الذكورة (الأندروجينات)، والتي بدورها يمكن أن تساهم في بدء عملية ترقق الشعر والصلع.
وتضم الكربوهيدرات المكررة أو البسيطة: السكريات والحبوب المكررة المجردة من النخالة والألياف والعناصر الغذائية. ويشمل ذلك الخبز الأبيض وعجينة البيتزا والمعكرونة والمعجنات والدقيق الأبيض والأرز الأبيض والحلويات الحلوة.