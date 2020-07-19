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وجبات غذائية شهيرة تؤدي إلى تساقط الشعر

Time منذ 3 أيام
Views 2244
وجبات غذائية شهيرة تؤدي إلى تساقط الشعر

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور شارون وونغ، استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى "لندن بريدج" ، اليوم الأحد، عن مجموعة أطعمة شهيرة يمكن أن تسبب تساقط الشعر؛ حيث أن الوجبات الغذائية الخالية من الكربوهيدرات تستنفد الجسم من مصادر الطاقة الحيوية.

وقال ووانغ أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة، بمستويات عالية من السكريات البسيطة، يحفز الجسم على إنتاج المزيد من هرمونات الذكورة (الأندروجينات)، والتي بدورها يمكن أن تساهم في بدء عملية ترقق الشعر والصلع.

وتضم الكربوهيدرات المكررة أو البسيطة: السكريات والحبوب المكررة المجردة من النخالة والألياف والعناصر الغذائية. ويشمل ذلك الخبز الأبيض وعجينة البيتزا والمعكرونة والمعجنات والدقيق الأبيض والأرز الأبيض والحلويات الحلوة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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