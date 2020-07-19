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بالفيديو.. لحظة تدفق السيول من سد تبالة في بيشة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. لحظة تدفق السيول من سد تبالة في بيشة

أبها (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة تدفق السيول من سد تبالة في بيشة، بعد فتح عبارات السد، اليوم الأحد.

وأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة اليوم، بوابات سد وادي "تبالة" لتصريف ستة ملايين متر مكعب من مياه السد الواقع غرب محافظة بيشة؛ لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه .

وكان الفرع أطلق الأسبوع الماضي كمية تقدر بـ 200 ألف متر مكعب من سد "القوباء" لسقيا المزارع وتغذية الآبار المنتشرة على ضفاف الوادي.

يذكر أن سد وادي "تبالة" يحتجز حاليا 26 مليون متر مكعب من المياه.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

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