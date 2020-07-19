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أمانة الرياض تطلق خدمة حجز موقع لبيع الأغنام في عدة مراكز بالعاصمة

Time منذ ساعة
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أمانة الرياض تطلق خدمة حجز موقع لبيع الأغنام في عدة مراكز بالعاصمة

الرياض (صدى):
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن خدمة إلكترونية لحجز موقع لبيع الأغنام خلال موسم عيد الأضحى المبارك .

وقالت الأمانة ان هناك مواقع بيع مؤقته يمكن الحجز فيها وهي :

1-حي الجنادرية : الأرض الواقعة شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز .

2-ساحة السلام مول : الأرض الواقعة على تقاطع شارع إسحاق مع الدائري الغربي .

3-حي الملقا : شمال طريق الملك سلمان بين طريق أبي بكر وطريق الملك عبد العزيز .

4-حي العارض : الأرض الواقعة على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق .

5-حي ظهرة لبن : الأرض الواقعة شرق طريق الدائري الغربي بإتجاه الشمال بحي لبن .

6-حي بدر: الأرض الواقعة بين شارعي الخليفة المأمون وأم عمارة .

ويأتي ذلك لتيسسير وصول السكان لمراكز البيع والحد من الزحام وتنظيم المراكز ورفع جودتها.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

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