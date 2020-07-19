أمانة الرياض تطلق خدمة حجز موقع لبيع الأغنام في عدة مراكز بالعاصمة

الرياض (صدى):
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن خدمة إلكترونية لحجز موقع لبيع الأغنام خلال موسم عيد الأضحى المبارك .
وقالت الأمانة ان هناك مواقع بيع مؤقته يمكن الحجز فيها وهي :
1-حي الجنادرية : الأرض الواقعة شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز .
2-ساحة السلام مول : الأرض الواقعة على تقاطع شارع إسحاق مع الدائري الغربي .
3-حي الملقا : شمال طريق الملك سلمان بين طريق أبي بكر وطريق الملك عبد العزيز .
4-حي العارض : الأرض الواقعة على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق .
5-حي ظهرة لبن : الأرض الواقعة شرق طريق الدائري الغربي بإتجاه الشمال بحي لبن .
6-حي بدر: الأرض الواقعة بين شارعي الخليفة المأمون وأم عمارة .
ويأتي ذلك لتيسسير وصول السكان لمراكز البيع والحد من الزحام وتنظيم المراكز ورفع جودتها.