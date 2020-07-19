نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل حريق سوق الصواريخ بجدة الذي أسفر عن استشهاد " الثقفي"

Time منذ ساعة
Views 2184
Comment 1
تفاصيل حريق سوق الصواريخ بجدة الذي أسفر عن استشهاد " الثقفي"

جدة (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة تفاصيل حريق سوق الصواريخ بجدة الذي أسفر عن استشهاد الرقيب " محمد عبد الله الثقفي " .

وقال " القرني " أنه تم ورود بلاغ بالحادث لمركز العمليات الأمنية 911 في تمام الساعة " 23:17" مساء امس السبت .

وهرعت فرق الدفاع المدني مع المعدات المساعدة لموقع الحريق وتبين انه نشب في عدد من المحال التجارية بمساحة 100 ×50 متر .

وأضاف ان فرق الإطفاء كافحت الحريق حتى تمت السيطرة عليه تماماً ونتج عنه استشهاد " الرقيب الثقفي " رحمه الله ، وباشرت الفرق المختصة عملها بالموقع .

إقرأ أيضاً :

استشهاد أحد رجال الدفاع المدني إثر مباشرة حريق بسوق الصواريخ في جدة

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

أخر الأخبار

لاعب روما الإيطالي على رادار نادي الشباب
لاعب روما الإيطالي على رادار نادي الشباب
Time منذ 18 ثانية Views 1003
تحديد موعد نقل الأسهم المجانية في «أرامكو» إلى المحافظ الاستثمارية للأفراد
تحديد موعد نقل الأسهم المجانية في «أرامكو» إلى المحافظ الاستثمارية للأفراد
Time منذ 4 دقائق Views 1197
‏قائد قوات أمن الحج: لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح
‏قائد قوات أمن الحج: لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح
Time منذ 5 دقائق Views 1255
يارا نعوم تتنمر على «مربية أطفال» وتهاجمها بأبشع الألفاظ
يارا نعوم تتنمر على «مربية أطفال» وتهاجمها بأبشع الألفاظ
Time منذ 8 دقائق Views 264
بالفيديو.. «الصحة»: لم يثبت انتقال الفيروس عبر الطعام
بالفيديو.. «الصحة»: لم يثبت انتقال الفيروس عبر الطعام
Time منذ 14 دقيقة Views 1353
حالة حزن تخيم على الوسط الرياضي بعد انتحار بطلة التزلج الأسترالية
حالة حزن تخيم على الوسط الرياضي بعد انتحار بطلة التزلج الأسترالية
Time منذ 15 دقيقة Views 1511
وزارة الصحة تشكر أبطالها على أكبر شاشة رقمية بالمملكة
وزارة الصحة تشكر أبطالها على أكبر شاشة رقمية بالمملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1371
بالفيديو.. حريق هائل في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية
بالفيديو.. حريق هائل في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية
Time منذ 22 دقيقة Views 1386
غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 26 دقيقة Views 1378
النصر يرفض طلب نادي الأنصار بشأن «الشنقيطي»
النصر يرفض طلب نادي الأنصار بشأن «الشنقيطي»
Time منذ 35 دقيقة Views 1733