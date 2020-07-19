تفاصيل حريق سوق الصواريخ بجدة الذي أسفر عن استشهاد " الثقفي"

جدة (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة تفاصيل حريق سوق الصواريخ بجدة الذي أسفر عن استشهاد الرقيب " محمد عبد الله الثقفي " .
وقال " القرني " أنه تم ورود بلاغ بالحادث لمركز العمليات الأمنية 911 في تمام الساعة " 23:17" مساء امس السبت .
وهرعت فرق الدفاع المدني مع المعدات المساعدة لموقع الحريق وتبين انه نشب في عدد من المحال التجارية بمساحة 100 ×50 متر .
وأضاف ان فرق الإطفاء كافحت الحريق حتى تمت السيطرة عليه تماماً ونتج عنه استشهاد " الرقيب الثقفي " رحمه الله ، وباشرت الفرق المختصة عملها بالموقع .
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