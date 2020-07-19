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بالفيديو.. استعراض المهرة البحرينية لمقتنيات والدتها يثير غضب متابعيها

Time منذ 3 أيام
Views 3298
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بالفيديو.. استعراض المهرة البحرينية لمقتنيات والدتها يثير غضب متابعيها

المنامة (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المهرة البحرينية التي إستعرضت صور زواج والدتها ومقتنياتها لأول مرة والتي شاركتها المقطع بالصوت، حيث تفاعل معها النشطاء وطالبوها بالكف عن الإستعراض.

وعرضت المهرة البحرينية أول صورة لوالدتها بفستان زفاف وكانت تحمل في يدها الورود وقالت لها: "ما شاء الله من زمان تحبين الأشجار"، كما استعرضت صورة لوالدتها وهي برفقة الفنانة المصرية اللبنانية إليزابيت طوروس سركسيان الشهيرة بـ"إيمان".

وعلقّت المهرة على تلك الصورة قائلة: "ما شاء الله كاشخة وتحبين العدسات أتذكر عنك ما كنتي تستغنين أبدًا عن العدسات"، فيما قالت والدتها: "كنت بحب عدسات وحُمرة"، بينما استعرضت المهرة صورًا أخرى بينها صورة "الناني" التي ربتها وقالت إنها تتذكر اسمها "إيفان"، مما دفع بعض المتابعين للتفاعل معها مطالبين بأن تكف عن هذا الإستعراض.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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