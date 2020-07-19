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صور الأقمار الصناعية تكشف حقائق خطيرة حول تفجير إيران الأخير

Time منذ 25 دقيقة
Views 1704
صور الأقمار الصناعية تكشف حقائق خطيرة حول تفجير إيران الأخير

طهران (صدى):
كشفت صور الأقمار الصناعية معلومات خطيرة حول إنفجار منطقة غرمدرة غرب طهران الذي وقع يوم الجمعة الماضية .

وأكدت أن الإنفجار استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري وفقاً لـ " الحدث " .

كما أظهرت الصور التي تم التقاطها عبر شركة " بلانيت لابز " بعد 5 أيام من الإنفجار ، حدوث حرائق في 22 ألف متر مربع في غرمدرة .

ووفقاً وسائل إعلام فارسية فقد تم وضع الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة استنفار ، وتأثرات مدن عدة حول موقع الإنفجار بإنقطاع الكهرباء .

وترجح بعض وسائل الإعلام أن الإنفجار استهدف مستودعات صواريخ للحرس الثوري ، فيما قال إيرانيون ان الإنفجار استهدف معسكر " الحسن المجتبى " التابع لفيلق القدس بالحرس الثوري .

وشهدت إيران مؤخراً عدة انفجارات وحوادث غامضمة ، كما شهدت اليوم الأحد انفجار في معمل كهرباء بأصفهان .

إيران: انفجار هائل في معمل كهرباء وسط أصفهان

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أحدث التعليقات

المزروعي
ياليت الامير يلغيها ماعاد لها داعي شيخ ونائب كل الامور عن طريق الجهات الحكومية واون لاين كمان اشغلونا بجدانهم وانهم بلطو البحر وجدانهم مايسوون شاة من الغنم لكن الناس وجدت هذه النعمة
wwww
كلامه صحيح انت يالنصر اكبر نادي بالسعودية واول نادي عالمي لعبتو بكاس العالم مع ريال مدريد مومع سدني والا اوراوا فكيف تقارن نفسك بفريق صغير كالهلال الكل يعرف نصف بطولاته بالتحكيم والناس لازالويتغنون ببطولة النزهان عيب يالنصر خلوكم كبار
زعيم اااسيا
لااحد يستغرب من فرحة النصراويه بالتعاقدات هذي بطولاتهم سؤال هل حققت اسيااا ياخفاضه طبعا لا سؤال هل عندك طموح تحققها طبعا لا سؤال هل التعاقدات لهدف معين طبعا لا طيب ياقوطي تعرف جحفلي ١١٩ ايوه وصيح ياقدع ههههه
جاسم
ودي اشوف وجهك بدون مكياج وخصوصا اذا صحيتي من النوم
زعيم اااسيا
عبدالفتاح عسيري انتقل من نادي خالي من الاسيويه الى نادي خالي من الاسيويه اي طموح يبحثون عنه جحفلي انجازه هدفه خلع بشوت وجعلهم كالاطفال دموعهم على خدهم تاريخ النصر كله خرقة الصرامي وملعب زعيبيل حقق اكبر فضيحه كرويه فالعالم هههه

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