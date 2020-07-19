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"الهيئة العامة للمنشآت " تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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"الهيئة العامة للمنشآت " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال للعمل بالهيئة بالرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل " تمهير" ، وفقاً للتفاصيل لتالية :

1- المسمى الوظيفي : مسؤول العقد " وظيفتان " .

2- الشروط :

- أن يكون المتقدم من المواطنين .

- درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية .

- عدم الإستفادة من برنامج تمهير سابقاً .

- ألا يكون على رأس العمل بالقطاع الخاص أو الحكومي .

- أنتشير سجلات التأمينات على عدم التأمين عليه آخر 6 أشهر .

وحول موعد التقديم ، أبانت المنشأة انه متاح بتاريخ اليوم الأحد 19 / 7 / 2020 ، وحتى تاريخ 18 / اغسطس المقبل ، وذلك على الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

المزروعي
ياليت الامير يلغيها ماعاد لها داعي شيخ ونائب كل الامور عن طريق الجهات الحكومية واون لاين كمان اشغلونا بجدانهم وانهم بلطو البحر وجدانهم مايسوون شاة من الغنم لكن الناس وجدت هذه النعمة
wwww
كلامه صحيح انت يالنصر اكبر نادي بالسعودية واول نادي عالمي لعبتو بكاس العالم مع ريال مدريد مومع سدني والا اوراوا فكيف تقارن نفسك بفريق صغير كالهلال الكل يعرف نصف بطولاته بالتحكيم والناس لازالويتغنون ببطولة النزهان عيب يالنصر خلوكم كبار
زعيم اااسيا
لااحد يستغرب من فرحة النصراويه بالتعاقدات هذي بطولاتهم سؤال هل حققت اسيااا ياخفاضه طبعا لا سؤال هل عندك طموح تحققها طبعا لا سؤال هل التعاقدات لهدف معين طبعا لا طيب ياقوطي تعرف جحفلي ١١٩ ايوه وصيح ياقدع ههههه
جاسم
ودي اشوف وجهك بدون مكياج وخصوصا اذا صحيتي من النوم
زعيم اااسيا
عبدالفتاح عسيري انتقل من نادي خالي من الاسيويه الى نادي خالي من الاسيويه اي طموح يبحثون عنه جحفلي انجازه هدفه خلع بشوت وجعلهم كالاطفال دموعهم على خدهم تاريخ النصر كله خرقة الصرامي وملعب زعيبيل حقق اكبر فضيحه كرويه فالعالم هههه

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