"الهيئة العامة للمنشآت " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال للعمل بالهيئة بالرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل " تمهير" ، وفقاً للتفاصيل لتالية :
1- المسمى الوظيفي : مسؤول العقد " وظيفتان " .
2- الشروط :
- أن يكون المتقدم من المواطنين .
- درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية .
- عدم الإستفادة من برنامج تمهير سابقاً .
- ألا يكون على رأس العمل بالقطاع الخاص أو الحكومي .
- أنتشير سجلات التأمينات على عدم التأمين عليه آخر 6 أشهر .
وحول موعد التقديم ، أبانت المنشأة انه متاح بتاريخ اليوم الأحد 19 / 7 / 2020 ، وحتى تاريخ 18 / اغسطس المقبل ، وذلك على الرابط التالي : هنا