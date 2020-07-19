السودان تعلن انحسار مفاجئ لمياه النيلين الأزرق والأبيض

الخرطوم (صدى):
كشفت السودان عن خروج عدد من المحطات المائية من الخدمة بعد إنحسار مفاجي للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، وذلك بعد أيام قليلة من عرض صور تم إلتقاطها من الأقمار الصناعية ببدء ملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق قرب الحدود السودانية.
وأوضح المدير العام لهيئة مياه الخرطوم، أنور السادات الحاج محمد في تصريح صحافي، إن ”محطات الصالحة “أ” و “ب” وبيت المال، وشمال بحري وام كتي والشجرة، خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للأنهار الثلاثة“.
وأضاف السادات أنه ”تم إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في عدد من المحطات، مبينا أن ”ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة، وأن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ“.