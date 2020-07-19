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بالفيديو .. الأمير خالد الفيصل يروي قصة أول اختبار له من الملك عبدالعزيز

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. الأمير خالد الفيصل يروي قصة أول اختبار له من الملك عبدالعزيز

نايف السالم (صدى):
كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل واقعة طريفة لإختبار الملك عبد العزيز له في حضور الملك فيصل – رحمهما الله - .

وقال الأمير خالد في لقاء له على روتانا خليجية، انه دخل مع أخيه سعد رحمه الله خيمة الملك عبد العزيز في الظهران وكان الملك عبد العزيز بلا شئ على رأسه ، وكان معه الملك فيصل والأمير سعود .

وأضاف أن الملك عبد العزيز كان يحب أن يداعب الصغار ويختبرهم فقال له يا خالد من الأمير فيكم هالحين ؟ أنت ولا أبوك ولا خالك ؟ .

وعلق أمير مكة ” كان السؤال مفاجئ وصعب لأنه بحضور أبوي وخالي فقلت له : والله يا طويل العمر إذا جيت أنت لا عاد لي” سنع ” أنا ولا أبوي ولا خالي ، ما يدل على فطنة الأمير خالد ودبلوماسيته في مثل هذه المواقف .

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أحدث التعليقات

المزروعي
ياليت الامير يلغيها ماعاد لها داعي شيخ ونائب كل الامور عن طريق الجهات الحكومية واون لاين كمان اشغلونا بجدانهم وانهم بلطو البحر وجدانهم مايسوون شاة من الغنم لكن الناس وجدت هذه النعمة
wwww
كلامه صحيح انت يالنصر اكبر نادي بالسعودية واول نادي عالمي لعبتو بكاس العالم مع ريال مدريد مومع سدني والا اوراوا فكيف تقارن نفسك بفريق صغير كالهلال الكل يعرف نصف بطولاته بالتحكيم والناس لازالويتغنون ببطولة النزهان عيب يالنصر خلوكم كبار
زعيم اااسيا
لااحد يستغرب من فرحة النصراويه بالتعاقدات هذي بطولاتهم سؤال هل حققت اسيااا ياخفاضه طبعا لا سؤال هل عندك طموح تحققها طبعا لا سؤال هل التعاقدات لهدف معين طبعا لا طيب ياقوطي تعرف جحفلي ١١٩ ايوه وصيح ياقدع ههههه
جاسم
ودي اشوف وجهك بدون مكياج وخصوصا اذا صحيتي من النوم
زعيم اااسيا
عبدالفتاح عسيري انتقل من نادي خالي من الاسيويه الى نادي خالي من الاسيويه اي طموح يبحثون عنه جحفلي انجازه هدفه خلع بشوت وجعلهم كالاطفال دموعهم على خدهم تاريخ النصر كله خرقة الصرامي وملعب زعيبيل حقق اكبر فضيحه كرويه فالعالم هههه

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