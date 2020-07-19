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استبدال 13500 فانوس إنارة تقليدية بإنارة موفرة للطاقة في المدينة

Time منذ ساعة
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استبدال 13500 فانوس إنارة تقليدية بإنارة موفرة للطاقة في المدينة

المدينة المنورة (صدى):
أنجزت أمانة المدينة المنورة تنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية (الصوديوم) بوحدات إنارة موفرة للطاقة ( LED) في عدد من الأحياء السكنية بالمدينة المنورة .

وأوضحت الأمانة أنه تم تغير 7100 فانوس و 2208 من أعمدة الإنارة، وكذلك تغيير واستبدال 6400 فانوس جداري وتوفير ما يعادل 3418 كيلو واط من الطاقة الكهربائية بالساعة من إجمالي الطاقة المركبة بالإنارة التقليدية (الصوديوم) بإجمالي طاقة موفرة 19107 كيلو واط بالساعة، إلى جانب استبدال وتركيب أعمدة الإنارة التقليدية بفوانيس LED في عدد من الأحياء القديمة بدلاً من الفوانيس الجدارية التقليدية، حيث جرى تركيب 4200 فانوس وعامود إنارة جديد داخل المدينة في مناطق غير منارة مسبقا وجرى تركيب 2200 فانوس وعامود في ضواحي المدينة ، كما تم استبدال وتركيب فوانيس حديثة بدلاً من الفوانيس المتهالكة بمجموع بلغ 1428 فانوسا.

وأفادت أمانة المدينة المنورة أن أهداف المشروع تتضمن تحقيق أفضل مستوى للإنارة حتى تكون صديقة للبيئة ولا تخرج انبعاثات وتكون مريحة للعين ، كما ترشد من الاستهلاك في الطاقة الكهربائية إضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة الشوارع والأحياء السكنية ، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تطوير المنطقة وفق التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المدينة المنورة .

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أحدث التعليقات

المزروعي
ياليت الامير يلغيها ماعاد لها داعي شيخ ونائب كل الامور عن طريق الجهات الحكومية واون لاين كمان اشغلونا بجدانهم وانهم بلطو البحر وجدانهم مايسوون شاة من الغنم لكن الناس وجدت هذه النعمة
wwww
كلامه صحيح انت يالنصر اكبر نادي بالسعودية واول نادي عالمي لعبتو بكاس العالم مع ريال مدريد مومع سدني والا اوراوا فكيف تقارن نفسك بفريق صغير كالهلال الكل يعرف نصف بطولاته بالتحكيم والناس لازالويتغنون ببطولة النزهان عيب يالنصر خلوكم كبار
زعيم اااسيا
لااحد يستغرب من فرحة النصراويه بالتعاقدات هذي بطولاتهم سؤال هل حققت اسيااا ياخفاضه طبعا لا سؤال هل عندك طموح تحققها طبعا لا سؤال هل التعاقدات لهدف معين طبعا لا طيب ياقوطي تعرف جحفلي ١١٩ ايوه وصيح ياقدع ههههه
جاسم
ودي اشوف وجهك بدون مكياج وخصوصا اذا صحيتي من النوم
زعيم اااسيا
عبدالفتاح عسيري انتقل من نادي خالي من الاسيويه الى نادي خالي من الاسيويه اي طموح يبحثون عنه جحفلي انجازه هدفه خلع بشوت وجعلهم كالاطفال دموعهم على خدهم تاريخ النصر كله خرقة الصرامي وملعب زعيبيل حقق اكبر فضيحه كرويه فالعالم هههه

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