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مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي لفتاة التيك توك منة عبدالعزيز

Time منذ 13 دقيقة
Views 658
مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي لفتاة التيك توك منة عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
أثبت تقرير الطب الشرعى الخاص بـ"منة عبد العزيز" فتاة "تيك توك"، أنها لم تتعرض لأى إعتداء جنسى، وذلك بعدما تم عرضها بقرار من النيابة العامة على الطب الشرعى؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وصرح "علاء مصطفى" المحامى بالنقض ودفاع "مازن إبراهيم" المتهم الرئيسي في الواقعة، أنه طلب إخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة بعدما نفى تقرير الطب الشرعى، صحة تعرض الفتاة لاعتداءات جنسية.

وفي وقت سابق، وجه النائب العام المصري، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة بإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا».

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يجمع له بين الاجر والعافية
ابو مشعل
ههههههههههههههه بل كل هذا تدحلس ههههههههه
غييييوووورررر
لم يبقى للمواطن اي متنفس واتوقع سيتم تحصيل رسوم بعدد الانفاس يوميا
واحد منصف
نرجو عدم الزيادة لان الرياضيات حصصها كثيرة جدا والرسوب كبير والافضل تبسيط الملدة وتقليل الحصص وفي العالم المتقدم لاياخذ الطالب حصص مثلنا
ابو الاولاد
مقهوررررررررين

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