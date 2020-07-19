مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي لفتاة التيك توك منة عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
أثبت تقرير الطب الشرعى الخاص بـ"منة عبد العزيز" فتاة "تيك توك"، أنها لم تتعرض لأى إعتداء جنسى، وذلك بعدما تم عرضها بقرار من النيابة العامة على الطب الشرعى؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها.
وصرح "علاء مصطفى" المحامى بالنقض ودفاع "مازن إبراهيم" المتهم الرئيسي في الواقعة، أنه طلب إخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة بعدما نفى تقرير الطب الشرعى، صحة تعرض الفتاة لاعتداءات جنسية.
وفي وقت سابق، وجه النائب العام المصري، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة بإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا».
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