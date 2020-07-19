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"حقوق الإنسان" تكشف إجراءات لمواجهة التحرش الجنسي بالأطفال عبر المواد الإعلامية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1353
"حقوق الإنسان" تكشف إجراءات لمواجهة التحرش الجنسي بالأطفال عبر المواد الإعلامية

الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد على اتخاذ إجراءات لمراقبة المواد الإعلامية الموجهة للأطفال بمختلف أنواعها ،لحمايتهم من التحرش والسلوكيات المنحرفة .

وقالت " حقوق الإنسان "أن الجهات ذات العلاقة تقوم بمراقبة الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء الموجه للطفل لضمان مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والنظام العام والآداب العامة .

وأكدت " حقوق الإنسان " أنه يُحظر إنتاج ونشر وعرض وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوك مخالف للشريعة الإسلامية ، أو يكون من شأنه تشجيعه على الإنحراف .

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يجمع له بين الاجر والعافية
ابو مشعل
ههههههههههههههه بل كل هذا تدحلس ههههههههه
غييييوووورررر
لم يبقى للمواطن اي متنفس واتوقع سيتم تحصيل رسوم بعدد الانفاس يوميا
واحد منصف
نرجو عدم الزيادة لان الرياضيات حصصها كثيرة جدا والرسوب كبير والافضل تبسيط الملدة وتقليل الحصص وفي العالم المتقدم لاياخذ الطالب حصص مثلنا
ابو الاولاد
مقهوررررررررين

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