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السجن لـ14 وافدًا في قضية شركة تيماس بالكويت

Time منذ 39 دقيقة
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السجن لـ14 وافدًا في قضية شركة تيماس بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا بسجن 14 وافدًا بفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لتورطهم في قضية غسيل الأموال والنصب العقاري، والمعروفة بـ "قضية شركة تيماس" .

وجاء الحكم بسجن المدان الأول، وهو سوداني الجنسية عشر سنوات، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما قضت بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد لبقية المتهمين، وهم 7 أردنيين ومصريين ولبنانيين وفلسطيني وعراقي.

وشمل الحكم تغريم شركة " تيماس " 107 ملايين دينار، (نحو 349 مليون دولار) وتغريم المتهمين 107 مليون دينار، ومصادرة الأموال والعقارات داخل وخارج دولة الكويت.

وترجع أصول القضية إلى أعوام عدة، حيث وجهت النيابة العامة إلى موظفين في شركة "تيماس" وعدد من الشركات التابعة لها، تُهم بغسيل الأموال والنصب العقاري على أموال المواطنين والمقيمين، والاستيلاء على مبلغ 109 مليون دينار (أكثر من 355 مليون دولار).

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

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