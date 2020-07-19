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«الصحة»: تسجيل 2504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 37 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 2504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 2504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 3517 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 197735 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 39 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2486 حالة وفاة.

وقال متحدث وزارة الصحة: " استقرار في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع"؛ لافتًا إلى انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة بنسبة 2.5%؛ مضيفًا: " من الاستفسارات المتلقاة عبر شارك في المؤتمر الصحفي (انتقال الفيروس عبر الطعام، نشاط الفيروس والتحكم، انخفاض عدد المصابين).

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفي الجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
زائــــر
حسبنا الله ونعــم الوكيل
نصراوي سابق
ياحسن عبدالقادر لعلمك عبدالفتاح عسيري بهذه الصفقة ليس فيها تأمين .. ممكن يأخذ 2 مليون للتسكيت إلى نهاية العقد بعدها يطرد من النادي ، وهنا بعد الطرد يقدر يؤمن على مستقبله المشرق ...........

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