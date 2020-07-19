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«الكهرباء» توضح مدى إماكنية التسجيل بخدمة الفاتورة الثابتة مع المديونات المتراكمة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1548
«الكهرباء» توضح مدى إماكنية التسجيل بخدمة الفاتورة الثابتة مع المديونات المتراكمة

الرياض (صدى):
أكدت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الأحد أن المديونات المتراكمة لا تعوق التسجيل في الفاتورة الثابتة .

ودعت "السعودية للكهرباء" المستفيدين للتسجيل في الفاتورة الثابتة حيث لن تفصل خدمة الكهرباء ، وذلك عبر الإتصال على الرقم الموحد " 920001100 " أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA أو عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

وتهدف خدمة الفاتورة الثابتة إلى تيسير سداد فاتورة استهلاك الكهرباء على المشتركين من خلال دفع مبلغ ثابت شهرياً على مدار العام، على أن تتم عملية تصفية الفاتورة في نهاية العام .

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يجمع له بين الاجر والعافية
ابو مشعل
ههههههههههههههه بل كل هذا تدحلس ههههههههه
غييييوووورررر
لم يبقى للمواطن اي متنفس واتوقع سيتم تحصيل رسوم بعدد الانفاس يوميا
واحد منصف
نرجو عدم الزيادة لان الرياضيات حصصها كثيرة جدا والرسوب كبير والافضل تبسيط الملدة وتقليل الحصص وفي العالم المتقدم لاياخذ الطالب حصص مثلنا
ابو الاولاد
مقهوررررررررين

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