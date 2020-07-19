تحذير من نقابة المهن التمثيلية المصرية ضد المتطاولين على عبدالرحمن أبو زهرة

القاهرة (صدى):
حذرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، أمس السبت، من أي تطاول قد يطال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، واصفة إياه أحد رموز فن التمثيل العربي، وذلك عقب منشور للممثلة عفاف مصطفى على فيس بوك أساءت فيه للفنان.
وقالت النقابة، في بيان لها: "أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الاشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة".
وكانت الفنانة عفاف مصطفى، قد علقت بكلام جارح عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابها على فيس بوك، على تصريح أبو زهرة بأنه يعيش حالة اكتئاب بسبب تجاهل المخرجين له، وعدم مشاركته في أي من الأعمال الفنية في الوقت الحالي، واتهمته بالتعالي والكبرياء في مواقع التصوير وتطاوله وانتقاده المستمر واللاذع للعديد من الفنانات.