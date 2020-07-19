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تحذير من نقابة المهن التمثيلية المصرية ضد المتطاولين على عبدالرحمن أبو زهرة

Time منذ 3 أيام
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تحذير من نقابة المهن التمثيلية المصرية ضد المتطاولين على عبدالرحمن أبو زهرة

القاهرة (صدى):
حذرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، أمس السبت، من أي تطاول قد يطال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، واصفة إياه أحد رموز فن التمثيل العربي، وذلك عقب منشور للممثلة عفاف مصطفى على فيس بوك أساءت فيه للفنان.

وقالت النقابة، في بيان لها: "أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الاشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة".

وكانت الفنانة عفاف مصطفى، قد علقت بكلام جارح عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابها على فيس بوك، على تصريح أبو زهرة بأنه يعيش حالة اكتئاب بسبب تجاهل المخرجين له، وعدم مشاركته في أي من الأعمال الفنية في الوقت الحالي، واتهمته بالتعالي والكبرياء في مواقع التصوير وتطاوله وانتقاده المستمر واللاذع للعديد من الفنانات.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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