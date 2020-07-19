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طرق الحفاظ على الشعر المصبوغ

Time منذ 3 أيام
Views 1826
طرق الحفاظ على الشعر المصبوغ

أميرة خالد (صدى):
يحتاج الشعر المصبوغ إلى روتين خاص للحفاظ على اللون ولمعان الشعر، فعلى الرغم من أن اللون سيتلاشى بمرور الوقت، ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة يمكن أن تجعل لون شعرك يدوم لفترة أطول قليلاً.

ويجب استخدام صبغة عالية الجودة حتى لا يكون شعرك عرضة للتلف وفقد الحيوية، وقللى من أيام الغسيل؛ حيث آن الغسيل كثيرًا سيؤدي إلى ضياع اللون بشكل أسرع، فضلًا عن تجنب استخدام الشامبو القاسي بينما لا يزال شعرك ملونًا، ستزيل كل العناصر الغذائية والرطوبة من شعرك وتتسبب في تلاشيها بشكل أسرع.

ومن الممكن استخدام الشامبو اللطيف الطبيعي الذي يرطب أو اختاري تلك المنتجات المصنوعة خصيصًا للشعر المصبوغ، وتأكدي من خلوها من الكبريتات أيضًا، بينما لا تغسلي شعرك بالماء الساخن، احمي شعرك عند السباحة، ولا تنس علاجات الترطيب العميق.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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