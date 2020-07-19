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موعد إغلاق بوابات القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

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موعد إغلاق بوابات القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد غلق بوابة القبول، وإعلان النتائج .

وحدد موعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطلاب يوم الاثنين 29 / 11 / 1441 هـ الساعة (12) ظهراً ، وموعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطالبات يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441 هـ ، الساعة (12) ظهراً.

وسيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول، وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وحددت اللجنة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ موعدا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة ،فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب، والفرز النهائي للطالبات يوم الاثنين 6 / 12 / 1441 هـ الساعة (12) ظهراً.

ودعت اللجنة الإشرافية الطلاب والطالبات المقبولين إلى المبادرة بتأكيد القبول من خلال الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد ، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

وبينت اللجنة أنه سيجرى فرز أخير للطلاب فقط ، تعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ، ويمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة لكل تخصص.

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يجمع له بين الاجر والعافية
ابو مشعل
ههههههههههههههه بل كل هذا تدحلس ههههههههه
غييييوووورررر
لم يبقى للمواطن اي متنفس واتوقع سيتم تحصيل رسوم بعدد الانفاس يوميا
واحد منصف
نرجو عدم الزيادة لان الرياضيات حصصها كثيرة جدا والرسوب كبير والافضل تبسيط الملدة وتقليل الحصص وفي العالم المتقدم لاياخذ الطالب حصص مثلنا
ابو الاولاد
مقهوررررررررين

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