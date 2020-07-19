توجه لزيادة حصص بعض المواد الدراسية للإبتدائية والمتوسط

الرياض (صدى):
تناقش وزارة التعليم زيادة حصص مادتي الرياضيات والعلوم للمرحلتين الإبتدائية والمتوسط بالتعليم العام خلال العام الدراسي المقبل .
وأكدت دراسة ان الخطة الدراسية لعام الدراسي الماضي شملت على عدد متدني من حصص المادتين مقارنةً بعددها ونسبها عالمياً .
وبجانب زيادة عددالحصص ، تسعى وزارة التعليم لتطوير آداء المعلمين ووسائل شرح المناهج وتأهيلهم في جامعات محلية وخارجية .
كما تتجه " التعليم " لتحسين مهارات الطلاب في الإختبارات التحصيلية حيث كشفت الدراسة ضعف الإهتمام بالقراءة والمهارات الكتابية ، مع اتخاذ إجراءات لعلاج ظاهرتي الغياب والتنمر اللتين تؤثران على مستوى تحصيل الطلاب .