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حذف تغريدة لترامب عبر تويتر

Time منذ ساعة
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حذف تغريدة لترامب عبر تويتر

واشنطن (صدى):
عملت شركة تويتر على حذف تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس السبت، وقالت إنها اتخذت هذا الإجراء بعدما تلقت شكوى من مالك حقوق النشر؛ حيث اختفى التسجيل المصور، الذي يتضمن موسيقى من فرقة لينكين بارك.

وجاء ذلك مع إخطار يقول "تم تعطيل هذه الوسائط بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر"، بعدما تلقت إشعارا يستند لقانون حقوق النشر من شركة ماشين شوب إنترتينمنت، بحسب قاعدة بيانات لومين التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

ومن جانبه، أوضح ممثل لتويتر في بيان بالبريد الإلكتروني " نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر أو ممثلوهم المعتمدون" .

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يجمع له بين الاجر والعافية
ابو مشعل
ههههههههههههههه بل كل هذا تدحلس ههههههههه
غييييوووورررر
لم يبقى للمواطن اي متنفس واتوقع سيتم تحصيل رسوم بعدد الانفاس يوميا
واحد منصف
نرجو عدم الزيادة لان الرياضيات حصصها كثيرة جدا والرسوب كبير والافضل تبسيط الملدة وتقليل الحصص وفي العالم المتقدم لاياخذ الطالب حصص مثلنا
ابو الاولاد
مقهوررررررررين

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