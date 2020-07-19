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بالفيديو.. عبد الكريم الحمد للنصر: ابتعد عن المقارنة بالهلال راح تنجح

Time منذ 17 دقيقة
Views 1348
بالفيديو.. عبد الكريم الحمد للنصر: ابتعد عن المقارنة بالهلال راح تنجح

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد انتقادات للنصر بسبب مقارنته دائماً بالهلال ، مطالباً إياه بالعمل بشكل مستقل عن الهلال .

ا وقال " الحمد " في لقاء له ببرنامج " الحصاد الرياضي " المذاع على قناة 24 الرياضية : علة النصر دائماً هي المقارنة مع الهلال .. يجب على الإعلام النصراوي والجماهير النصراوية ان تكف عن مقارنته بالجار .

وتابع : في عام 2015 وعندما حصل النصر على لقب الدوري، خرج الإعلام النصراوي ليقول إن من الآن سيحل النصر محل الهلال، بينما نجح الهلال في خطف الألقاب منه .

واختتم قائلاً : ابتعد عن المقارنة بالهلال صدقني راح تنجح .

وتترقب جماهير الساحرة المستديرة لقاء الهلال والنصر يوم 5 أغسطس المقبل ضمن الجولة الـ 23 من دوري المحترفين .

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أحدث التعليقات

ebrahim
جزاك الله خير فيصل
ebrahim
انا من سمعتها مشغلة اغاني راب وانا غاسل يدي منها 😹🤭 مسوية نفسها اني ياي انا توب
لا تسب
الحين يجي السوري ويسب السعودية 🤣🤣
ebrahim
من جددكم انتم ذي جولد ديجرر كل همها الفلوس تحب المظاهر والمال فقط🤷‍♂️😅 المرأة العاقلة تبحث عن رجل وفي واصيل ويقدر العلاقة الزوجية فقط
omar
هذا الى مدهور النصر كذبهم والجماهير تصدق

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