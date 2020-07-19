بالفيديو.. عبد الكريم الحمد للنصر: ابتعد عن المقارنة بالهلال راح تنجح

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد انتقادات للنصر بسبب مقارنته دائماً بالهلال ، مطالباً إياه بالعمل بشكل مستقل عن الهلال .
ا وقال " الحمد " في لقاء له ببرنامج " الحصاد الرياضي " المذاع على قناة 24 الرياضية : علة النصر دائماً هي المقارنة مع الهلال .. يجب على الإعلام النصراوي والجماهير النصراوية ان تكف عن مقارنته بالجار .
وتابع : في عام 2015 وعندما حصل النصر على لقب الدوري، خرج الإعلام النصراوي ليقول إن من الآن سيحل النصر محل الهلال، بينما نجح الهلال في خطف الألقاب منه .
واختتم قائلاً : ابتعد عن المقارنة بالهلال صدقني راح تنجح .
وتترقب جماهير الساحرة المستديرة لقاء الهلال والنصر يوم 5 أغسطس المقبل ضمن الجولة الـ 23 من دوري المحترفين .