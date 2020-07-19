«الإنضباط» تخاطب الإتحاد بشأن مستحقات اللاعبين «الخراع والعوفي»

ماجد محمد (صدى):
خاطبت لجنة الإنضباط والأخلاق في الإتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة نادي الإتحاد بشأن الإلتزام بتنفيذ قرار سداد مستحقات لاعبي الفريق السابقين فيصل الخراع وأحمد العوفي، بحسب التقارير.
وقالت التقارير بأن أن اللجنة بدأت في إرسال خطابات لجميع الأندية الصادرة أحكام بحقها، والمرفوعة عليها قضايا أمام غرفة فض المنازعات، ومركز التحكيم الرياضي.
يذكر أن الخراع انتقل إلى الاتحاد عام 2015، لمدة 5 مواسم، قادمًا من نادي "هجر"، وقد تقدم بشكوى بشأن مستحقاته وحكمت له غرفة فض المنازعات بـ400 ألف ريال، لكنه استأنف القضية، وحصل على حكم جديد بـ1.6 مليون ريال، فيما تُقدَّر مستحقات أحمد العوفي بـ3 ملايين ريال.