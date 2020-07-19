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«الإنضباط» تخاطب الإتحاد بشأن مستحقات اللاعبين «الخراع والعوفي»

Time منذ 28 دقيقة
Views 1374
«الإنضباط» تخاطب الإتحاد بشأن مستحقات اللاعبين «الخراع والعوفي»

ماجد محمد (صدى):
خاطبت لجنة الإنضباط والأخلاق في الإتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة نادي الإتحاد بشأن الإلتزام بتنفيذ قرار سداد مستحقات لاعبي الفريق السابقين فيصل الخراع وأحمد العوفي، بحسب التقارير.

وقالت التقارير بأن أن اللجنة بدأت في إرسال خطابات لجميع الأندية الصادرة أحكام بحقها، والمرفوعة عليها قضايا أمام غرفة فض المنازعات، ومركز التحكيم الرياضي.

يذكر أن الخراع انتقل إلى الاتحاد عام 2015، لمدة 5 مواسم، قادمًا من نادي "هجر"، وقد تقدم بشكوى بشأن مستحقاته وحكمت له غرفة فض المنازعات بـ400 ألف ريال، لكنه استأنف القضية، وحصل على حكم جديد بـ1.6 مليون ريال، فيما تُقدَّر مستحقات أحمد العوفي بـ3 ملايين ريال.

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أحدث التعليقات

ebrahim
جزاك الله خير فيصل
ebrahim
انا من سمعتها مشغلة اغاني راب وانا غاسل يدي منها 😹🤭 مسوية نفسها اني ياي انا توب
لا تسب
الحين يجي السوري ويسب السعودية 🤣🤣
ebrahim
من جددكم انتم ذي جولد ديجرر كل همها الفلوس تحب المظاهر والمال فقط🤷‍♂️😅 المرأة العاقلة تبحث عن رجل وفي واصيل ويقدر العلاقة الزوجية فقط
omar
هذا الى مدهور النصر كذبهم والجماهير تصدق

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