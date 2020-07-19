«أمازون» تحذر من سماعتها اللاسلكية «Echo Buds»

وكالات (صدى):
حذرت الشركة الأمريكية "أمازون" عملاءها، من سماعتها اللاسلكية ”Echo Buds“، مردفة بأنها معرضة لإرتفاع الحرارة أثناء الشحن وذلك من خلال رسالة مطولة، حثتهم من خلالها على إجراء تحديث للبرنامج لمنع حدوث ارتفاع في درجة الحرارة، وبدأ العملاء في تلقي تحديث تلقائي عبر البلوتوث إلى هواتفهم.
وقالت الشركة في رسالة لعملائها: ”سلامة عملائنا هي أولويتنا القصوى، توصلنا أخيرا إلى أنه في حالات نادرة جدا، من الممكن أن ترتفع درجة حرارة سماعات Echo Buds اللاسلكية أثناء الشحن. ولذلك أصدرنا تحديثا للبرنامج عبر الهواء يعالج هذه المشكلة المحتملة“.
وأضافت: ”قمنا بإصدار تحديث برمجي يعالج مخاطر السلامة المحتملة ويحسن الأداء طويل المدى لبطاريات Echo Buds“،وتم دمج سماعات الأذن، مع تطبيق Alexa، مساعد الصوت الرقمي من أمازون، وله ميزة تقليل الضوضاء التي تستخدم الخوارزميات التي طورتها الشركة لحظر الصوت الخارجي.