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«أمازون» تحذر من سماعتها اللاسلكية «Echo Buds»

Time منذ 36 دقيقة
Views 1410
«أمازون» تحذر من سماعتها اللاسلكية «Echo Buds»

وكالات (صدى):
حذرت الشركة الأمريكية "أمازون" عملاءها، من سماعتها اللاسلكية ”Echo Buds“، مردفة بأنها معرضة لإرتفاع الحرارة أثناء الشحن وذلك من خلال رسالة مطولة، حثتهم من خلالها على إجراء تحديث للبرنامج لمنع حدوث ارتفاع في درجة الحرارة، وبدأ العملاء في تلقي تحديث تلقائي عبر البلوتوث إلى هواتفهم.

وقالت الشركة في رسالة لعملائها: ”سلامة عملائنا هي أولويتنا القصوى، توصلنا أخيرا إلى أنه في حالات نادرة جدا، من الممكن أن ترتفع درجة حرارة سماعات Echo Buds اللاسلكية أثناء الشحن. ولذلك أصدرنا تحديثا للبرنامج عبر الهواء يعالج هذه المشكلة المحتملة“.

وأضافت: ”قمنا بإصدار تحديث برمجي يعالج مخاطر السلامة المحتملة ويحسن الأداء طويل المدى لبطاريات Echo Buds“،وتم دمج سماعات الأذن، مع تطبيق Alexa، مساعد الصوت الرقمي من أمازون، وله ميزة تقليل الضوضاء التي تستخدم الخوارزميات التي طورتها الشركة لحظر الصوت الخارجي.

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أحدث التعليقات

ebrahim
جزاك الله خير فيصل
ebrahim
انا من سمعتها مشغلة اغاني راب وانا غاسل يدي منها 😹🤭 مسوية نفسها اني ياي انا توب
لا تسب
الحين يجي السوري ويسب السعودية 🤣🤣
ebrahim
من جددكم انتم ذي جولد ديجرر كل همها الفلوس تحب المظاهر والمال فقط🤷‍♂️😅 المرأة العاقلة تبحث عن رجل وفي واصيل ويقدر العلاقة الزوجية فقط
omar
هذا الى مدهور النصر كذبهم والجماهير تصدق

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