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بالصور.. مدني النماص يخمد حريقاً في أشجار بمنطقة جبلية وعرة بقرية قفعه

Time منذ 56 دقيقة
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بالصور.. مدني النماص يخمد حريقاً في أشجار بمنطقة جبلية وعرة بقرية قفعه

محمد بن طحيطح (صدى):
تمكن مدني النماص أمس السبت من إخماد حريق وقع بجبال بقرية قفعه شمال النماص أمس السبت .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص مساء يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٢٧هـ تمام الساعة (١٢:٠٥)م عن حريق في أشجار وأعشاب ( بجبال بقرية قفعة - شمال النماص ) .

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية وعرة تقدر مساحته بحوالي (١٠٠×٩٠٠)م٢ تمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة والبدء بعملية المكافحة يدوياً ونظراً لشدة الرياح التي ساعدت في اتساع مكان الحريق فقد تم الاستعانة بشيول البلدية لفتح ممرات لوصول الاليات حيث تم سحب أفرع المياه بمسافة تقدر بحوالي ٩٠٠ متر ومحاصرة الحريق واخماده بواسطة الفرق وقد شارك في ذلك فريق ساعد التطوعي .

وقد تم تفتيش الموقع بعدها للتأكد من عدم وجود بقايا للنار فيما قد تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لآي طارئ .

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

ebrahim
جزاك الله خير فيصل
ebrahim
انا من سمعتها مشغلة اغاني راب وانا غاسل يدي منها 😹🤭 مسوية نفسها اني ياي انا توب
لا تسب
الحين يجي السوري ويسب السعودية 🤣🤣
ebrahim
من جددكم انتم ذي جولد ديجرر كل همها الفلوس تحب المظاهر والمال فقط🤷‍♂️😅 المرأة العاقلة تبحث عن رجل وفي واصيل ويقدر العلاقة الزوجية فقط
omar
هذا الى مدهور النصر كذبهم والجماهير تصدق

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