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«المسند» يوضح موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى

Time منذ 52 دقيقة
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«المسند» يوضح موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، موعد وقفة يوم عرفة وعيد الأضحى.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة سيكون ٣٠ يومًا: وسيكون موعد اقتران القمر بالشمس الساعة 8:34 من مساء يوم الاثنين 29 ذو القعدة (20 يوليو)، وسيغرب القمر قبل الشمس وفقًا لافق مكة المكرمة.

وكشف الدكتور "المسند" أن يوم يوم الثلاثاء 30 ذو القعدة (21 يوليو) متوقع أن يمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرمة نحو 51 دقيقة، وعليه تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو والوقوف بعرفة الخميس(9/12) 30 يوليو، والعيد يوم الجمعة (10/12) 31 يوليو، كما في تقويم أم القرى.

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أحدث التعليقات

ebrahim
جزاك الله خير فيصل
ebrahim
انا من سمعتها مشغلة اغاني راب وانا غاسل يدي منها 😹🤭 مسوية نفسها اني ياي انا توب
لا تسب
الحين يجي السوري ويسب السعودية 🤣🤣
ebrahim
من جددكم انتم ذي جولد ديجرر كل همها الفلوس تحب المظاهر والمال فقط🤷‍♂️😅 المرأة العاقلة تبحث عن رجل وفي واصيل ويقدر العلاقة الزوجية فقط
omar
هذا الى مدهور النصر كذبهم والجماهير تصدق

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