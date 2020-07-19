أسباب خطيرة تقف وراء تحول لون الشفاه إلى الأزرق

أميرة خالد (صدى):
تحدث زرقة الشفاه والأطراف عندما لا يتلقى الجسم ما يكفي من الدم المؤكسج على الرغم من أن شفاه الناس يمكن أن تغير لونها عند تعرضها لدرجات حرارة باردة، إلا أن زرقة الدم غالبًا ما تتطلب تدخلًا طبيًا.
وقد تدل على مرض الانسداد الرئوي المزمن، فضلًا عن أن نوبة الربو الحادة هي حالة طبية طارئة أخرى، وإلى جانب الشفتين والأصابع والأظافر الشاحبة أو الزرقاء جدًا ، قد يصاحب الأشخاص الذين يعانون من نوبة ربو حادة أيضًا أعراضًا.
ومن بين الأمراض التي قد تشير إليها، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)؛ حيث يعاني الأشخاص الذين يعانون من ARDS من إصابة رئوية حادة ، عادةً بسبب الصدمة أو العدوى، عندما يعاني الشخص منهذه الحاله المرضية الخطيرة تدخل السوائل إلى الرئتين.
وفي السياق نفسه، يجعل ذلك من الصعب على الناس التنفس وإدخال الأكسجين إلى مجرى الدم، مع نقص الأكسجين ، قد يتحول الجلد والشفاه إلى اللون الأزرق أو الأبيض.