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أسباب خطيرة تقف وراء تحول لون الشفاه إلى الأزرق

Time منذ 3 أيام
Views 1957
أسباب خطيرة تقف وراء تحول لون الشفاه إلى الأزرق

أميرة خالد (صدى):
تحدث زرقة الشفاه والأطراف عندما لا يتلقى الجسم ما يكفي من الدم المؤكسج على الرغم من أن شفاه الناس يمكن أن تغير لونها عند تعرضها لدرجات حرارة باردة، إلا أن زرقة الدم غالبًا ما تتطلب تدخلًا طبيًا.

وقد تدل على مرض الانسداد الرئوي المزمن، فضلًا عن أن نوبة الربو الحادة هي حالة طبية طارئة أخرى، وإلى جانب الشفتين والأصابع والأظافر الشاحبة أو الزرقاء جدًا ، قد يصاحب الأشخاص الذين يعانون من نوبة ربو حادة أيضًا أعراضًا.

ومن بين الأمراض التي قد تشير إليها، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)؛ حيث يعاني الأشخاص الذين يعانون من ARDS من إصابة رئوية حادة ، عادةً بسبب الصدمة أو العدوى، عندما يعاني الشخص منهذه الحاله المرضية الخطيرة تدخل السوائل إلى الرئتين.

وفي السياق نفسه، يجعل ذلك من الصعب على الناس التنفس وإدخال الأكسجين إلى مجرى الدم، مع نقص الأكسجين ، قد يتحول الجلد والشفاه إلى اللون الأزرق أو الأبيض.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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