تقلبات جوية اليوم وغداً: امطار ورياح وسيول على بعض مناطق المملكة

الرياض (صدى):
توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد هطول امطار متفاوتة وحتى مساء غدا الإثنين .
وقال "الحصيني " أن الأمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لغزيرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقتي الرياض والشرقية فرصة لجريان أودية على أجزاء ، مشيراً ان الأمطار ستكون في سلطنة عمان والإمارات واليمن .
وحذر "الحصيني "من جريان السيول على أجزاء من نجران ومرتفعات عسير وجازان وشرقها ، مشيراً أن الأمطار ستكون غزيرة على الربع الخالي .
كما توقع رياح من متوسطة إلى قوية اليوم الأحد وغدا على أجزاء من الساحل الغربي والوسطى والشرقية والجنوبية .