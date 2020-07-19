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تقلبات جوية اليوم وغداً: امطار ورياح وسيول على بعض مناطق المملكة

Time منذ ساعة
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تقلبات جوية اليوم وغداً: امطار ورياح وسيول على بعض مناطق المملكة

الرياض (صدى):
توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد هطول امطار متفاوتة وحتى مساء غدا الإثنين .

وقال "الحصيني " أن الأمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لغزيرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقتي الرياض والشرقية فرصة لجريان أودية على أجزاء ، مشيراً ان الأمطار ستكون في سلطنة عمان والإمارات واليمن .

وحذر "الحصيني "من جريان السيول على أجزاء من نجران ومرتفعات عسير وجازان وشرقها ، مشيراً أن الأمطار ستكون غزيرة على الربع الخالي .

كما توقع رياح من متوسطة إلى قوية اليوم الأحد وغدا على أجزاء من الساحل الغربي والوسطى والشرقية والجنوبية .

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أحدث التعليقات

ebrahim
جزاك الله خير فيصل
ebrahim
انا من سمعتها مشغلة اغاني راب وانا غاسل يدي منها 😹🤭 مسوية نفسها اني ياي انا توب
لا تسب
الحين يجي السوري ويسب السعودية 🤣🤣
ebrahim
من جددكم انتم ذي جولد ديجرر كل همها الفلوس تحب المظاهر والمال فقط🤷‍♂️😅 المرأة العاقلة تبحث عن رجل وفي واصيل ويقدر العلاقة الزوجية فقط
omar
هذا الى مدهور النصر كذبهم والجماهير تصدق

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