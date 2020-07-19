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هيفاء حسين مستاءة من منتقدي شكلها (صورة)

Time منذ 3 أيام
Views 6851
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هيفاء حسين مستاءة من منتقدي شكلها (صورة)

أميرة خالد (صدى):
أعربت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، أمس السبت، عن استياءها من منتقدي شكلها بعد نشرها الصورة التي تجمعها بزوجها الفنان حبيب غلوم وتؤأمهما.

وعلقت إحدى المتابعات على صورة هيفاء حسين: " تصور نفسها بدون نقطة مكياج ومو كاشخة صاير جسمها كبير وحالها حالة والله ثقة" لترد عليها: "شي راجع لي اختى.. شنو المشكلة اني اصور على طبيعتي؟ ولو كان جسمي كبير وحالتي حالة وين المشكلة في الموضوع؟" .

وتابعت الفنانة البحرينية: "استغرب من البعض يحطون تعليق من هالنوع .. ليش يحبون يحبطون ويفشلون الغير ؟ للعلم انا عندي اطفال اعتني فيهم وتوأم وشي طبيعي اني انضغط ويصير في تغيير في الشكل والجسم ولو كنت انا حالتي حالة بسبب رعايتي وانشغالي بحياتي الخاصة فهذا يزيدني فخر بنفسي .. افضل بكثير من اني اهمل عيالي وانشغل باني ادلع نفسي بالتجميل والكشخة والطلعات".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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