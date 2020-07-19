«الكفاح القابضة» تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الدمام، والخبر.
وأوضحت الشركة بأن الوظائف تحت مسمى وظيفي "مدير إدارة الموقع "الدمام" درجة البكالوريوس في تخصصات: "إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو الموارد البشرية"، أو المجالات ذات الصلة، ومدير سلسلة التوريد "الخبر": درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، ومدير المخاطر "الدمام": درجة البكالوريوس في تخصصات: "التجارة، المالية، إدارة الأعمال".
ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــا .