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«الكفاح القابضة» تطرح وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1669
«الكفاح القابضة» تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الدمام، والخبر.

وأوضحت الشركة بأن الوظائف تحت مسمى وظيفي "مدير إدارة الموقع "الدمام" درجة البكالوريوس في تخصصات: "إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو الموارد البشرية"، أو المجالات ذات الصلة، ومدير سلسلة التوريد "الخبر": درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، ومدير المخاطر "الدمام": درجة البكالوريوس في تخصصات: "التجارة، المالية، إدارة الأعمال".

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أحدث التعليقات

ebrahim
جزاك الله خير فيصل
ebrahim
انا من سمعتها مشغلة اغاني راب وانا غاسل يدي منها 😹🤭 مسوية نفسها اني ياي انا توب
لا تسب
الحين يجي السوري ويسب السعودية 🤣🤣
ebrahim
من جددكم انتم ذي جولد ديجرر كل همها الفلوس تحب المظاهر والمال فقط🤷‍♂️😅 المرأة العاقلة تبحث عن رجل وفي واصيل ويقدر العلاقة الزوجية فقط
omar
هذا الى مدهور النصر كذبهم والجماهير تصدق

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