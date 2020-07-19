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سيارات وسائقين لنقل أيتام 8 مناطق للمدارس

Time منذ ساعة
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سيارات وسائقين لنقل أيتام 8 مناطق للمدارس

الرياض (صدى):
كشفت تقارير بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، في طريقها للتعاقد مع متعهد لاستئجار سيارات مع السائقين والمشرفين والمشرفات للنقل المدرسي لبعض فروع الوزارة الإيوائية للأيتام .

وأوضحت التقارير بأن السيارات ستقسم على 5 مجموعات تشمل 8 مناطق بالمملكة،المجموعات الخمسالمجموعة الأولى منطقة الرياض الثانية منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورةالثالثة المنطقة الشرقية الرابعة منطقتا عسير وجازان والخامسة منطقتا القصيم وحائل.

وتابعت بأن أوجه الرعاية المناسبة التي تقدمها دور الحضانة الاجتماعية الرعاية الشاملة داخل الدار تشمل إيواء الطفل اليتيم والعناية به، وتقديم الغذاء بحسب المعايير الصحية وتحت إشراف طبي، و المتابعة الصحية الدورية على الأطفال والكشف الطبي الوقائي، و المحافظة على نظافة الطفل في بدنه وملابسه، و كسوة الطفل بما يتناسب مع سنه وجنسه بحسب المواصفات التي يعدها المختصون، و توفير المحيط الاجتماعي المناسب والذي يسد بقدر المستطاع النقص الحاصل نتيجة لغياب الأسرة الطبيعية للأطفال.

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أحدث التعليقات

ebrahim
جزاك الله خير فيصل
ebrahim
انا من سمعتها مشغلة اغاني راب وانا غاسل يدي منها 😹🤭 مسوية نفسها اني ياي انا توب
لا تسب
الحين يجي السوري ويسب السعودية 🤣🤣
ebrahim
من جددكم انتم ذي جولد ديجرر كل همها الفلوس تحب المظاهر والمال فقط🤷‍♂️😅 المرأة العاقلة تبحث عن رجل وفي واصيل ويقدر العلاقة الزوجية فقط
omar
هذا الى مدهور النصر كذبهم والجماهير تصدق

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