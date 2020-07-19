نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة غدا

Time منذ ساعة
Views 1461
Comment 2
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة غدا

الرياض (صدى):
دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ .

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ .

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين .

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ebrahim
جزاك الله خير فيصل
ebrahim
انا من سمعتها مشغلة اغاني راب وانا غاسل يدي منها 😹🤭 مسوية نفسها اني ياي انا توب
لا تسب
الحين يجي السوري ويسب السعودية 🤣🤣
ebrahim
من جددكم انتم ذي جولد ديجرر كل همها الفلوس تحب المظاهر والمال فقط🤷‍♂️😅 المرأة العاقلة تبحث عن رجل وفي واصيل ويقدر العلاقة الزوجية فقط
omar
هذا الى مدهور النصر كذبهم والجماهير تصدق

أخر الأخبار

غرفة الشرقية تطرح وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم بالدمام
غرفة الشرقية تطرح وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم بالدمام
Time منذ دقيقة Views 1056
إيران: انفجار هائل في معمل كهرباء وسط أصفهان
إيران: انفجار هائل في معمل كهرباء وسط أصفهان
Time منذ دقيقتين Views 1119
تحديد المحاكم المختصة بالدعاوى والمطالبات فوق 50 مليون ريال
تحديد المحاكم المختصة بالدعاوى والمطالبات فوق 50 مليون ريال
Time منذ 3 دقائق Views 1130
بالفيديو.. عبد الكريم الحمد للنصر: ابتعد عن المقارنة بالهلال راح تنجح
بالفيديو.. عبد الكريم الحمد للنصر: ابتعد عن المقارنة بالهلال راح تنجح
Time منذ 17 دقيقة Views 1339
الحالة الصحية لأمير الكويت بعد الخضوع لعملية جراحية اليوم
الحالة الصحية لأمير الكويت بعد الخضوع لعملية جراحية اليوم
Time منذ 25 دقيقة Views 1690
«الإنضباط» تخاطب الإتحاد بشأن مستحقات اللاعبين «الخراع والعوفي»
«الإنضباط» تخاطب الإتحاد بشأن مستحقات اللاعبين «الخراع والعوفي»
Time منذ 27 دقيقة Views 1372
الإطاحة بمرتكب واقعة تقطيع جثة رجل الأعمال الشهير لأشلاء
الإطاحة بمرتكب واقعة تقطيع جثة رجل الأعمال الشهير لأشلاء
Time منذ 30 دقيقة Views 697
بالفيديو.. شقيق المدرس العائد بعد موته ودفنه قبل 4 أشهر يروي تفاصيل مثيرة
بالفيديو.. شقيق المدرس العائد بعد موته ودفنه قبل 4 أشهر يروي تفاصيل مثيرة
Time منذ 30 دقيقة Views 700
«أمازون» تحذر من سماعتها اللاسلكية «Echo Buds»
«أمازون» تحذر من سماعتها اللاسلكية «Echo Buds»
Time منذ 35 دقيقة Views 1405
«المسند» يوضح موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى
«المسند» يوضح موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى
Time منذ 51 دقيقة Views 1848