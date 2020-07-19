بالفيديو.. رجل يلتقط طفل قبل سقوطه من الطابق الخامس

بكين (صدى):
وثق مقطع فيديو انقاذ رجل لطفل من الموت، حيث التقطه بين يديه بعد أن سقط من الدور الخامس، بمبنى سكني في الصين.
وأظهر مقطع الفيديو استجابة الرجل السريعة بعدما شاهد طفلا يبلغ من العمر عامين وهو يتدلى بشكل خطير من حافة يصل ارتفاعها لما يقارب الثلاثين مترا.
وجاءت القصة التي وقعت بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين، حيث كان الطفل لوحده بالمنزل، عندما تسلق كرسيا وصولا لنافذة مفتوحة بإحدى الغرف، وسقط على مكيف الهواء ، ليقع بعدها من هناك بين أيدي أحد جيرانه وهو لي ديهاي، الذي قال إن الطفل نقل للمستشفى لإجراء مجموعة من الفحوصات له، حيث تبيّن أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة.