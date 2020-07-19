دهس مسعف خلال مباشره لحادث مروري بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
توفي أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أثناء مباشرته حادثًا في طريق الهجرة فجر اليوم الأحد ؛ حيث تعرض لحادث دهس.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أنه وَرَد لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر اليوم، بلاغًا يفيد بوجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة.
وقال خالد السهلي، أنه على الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة، تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.
وأشار إلى أن بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى؛ لافتًا إلى آنه كان من خيرة المسعفين في الميدان، والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح.