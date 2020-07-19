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خادمة تسرق المصوغات الذهبية لمخدومتها بحيلة شيطانية

Time منذ 16 دقيقة
Views 392
خادمة تسرق المصوغات الذهبية لمخدومتها بحيلة شيطانية

القاهرة (صدى):
في واقعة غريبة ، أقدمت خادمة مصرية على سرقة المشغولات الذهبية لمخدومتها بالقاهرة بحيلة غريبة لتضمن عدم اكتشاف الجريمة لفترة أطول .

وفي التفاصيل ، فقد قامت الخادمة خلسة بتصوير المشغولات الذهبية لمخدومتها ومن ثم تعاونت مع تاجر لتصنيع مشغولات ذهب صيني طبق الأصل .

وبالفعل نجحت الخادمة في استبدال الذهب الأصلي بذهب صيني إلا أن حيلتها لم تنطلي على مخدومتها طويلاً فسرعان ما اكتشفت وجود تلاعب في المشغولات .

وقامت الضحية " مصرية " بإبلاغ قسم شرطة باب الشعرية عن الواقعة واتهمت إحدى السيدات التي كانت تعمل لديها .

ونجحت الشرطة في التوصل للمتهمة التي اعترفت بالجريمة ودلت على التاجر الذي تعاون معها وتم إعادة المصوغات الذهبية وحبس المتهمين لتطبيق العقوبة القانونية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎
برضه ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نجاة محمد
ان شاء الله يرجع لاهلة
طبيب
جرارين ماعليهم شرهه
شيخين
والله العظيم ان السيي الاول والاخيييير البنقالية الله يلعن والديهم هم اكثر جالية حاقدة وبس

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