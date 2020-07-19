خادمة تسرق المصوغات الذهبية لمخدومتها بحيلة شيطانية

القاهرة (صدى):
في واقعة غريبة ، أقدمت خادمة مصرية على سرقة المشغولات الذهبية لمخدومتها بالقاهرة بحيلة غريبة لتضمن عدم اكتشاف الجريمة لفترة أطول .
وفي التفاصيل ، فقد قامت الخادمة خلسة بتصوير المشغولات الذهبية لمخدومتها ومن ثم تعاونت مع تاجر لتصنيع مشغولات ذهب صيني طبق الأصل .
وبالفعل نجحت الخادمة في استبدال الذهب الأصلي بذهب صيني إلا أن حيلتها لم تنطلي على مخدومتها طويلاً فسرعان ما اكتشفت وجود تلاعب في المشغولات .
وقامت الضحية " مصرية " بإبلاغ قسم شرطة باب الشعرية عن الواقعة واتهمت إحدى السيدات التي كانت تعمل لديها .
ونجحت الشرطة في التوصل للمتهمة التي اعترفت بالجريمة ودلت على التاجر الذي تعاون معها وتم إعادة المصوغات الذهبية وحبس المتهمين لتطبيق العقوبة القانونية .