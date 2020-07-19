نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على عدة مناطق

Time منذ 47 دقيقة
Views 1753
Comment 1
«المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على عدة مناطق

الرياض (صدى):
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أنه تبدأ حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على عدة مناطق.

وكتب الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تبدأ اليوم الأحد حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار ،متوقع أن تؤثر على المرتفعات الجنوبية الغربية والجنوبية من السعودية، وقد تستمر لبضعة أيام" .

وأضاف "المسند" : " اليوم الأحد متوقع أن تهطل أمطار متوسطة على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران و ربما تمتد حتى الباحة .. هذا والله أعلم ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
نجاة محمد
ان شاء الله يرجع لاهلة
طبيب
جرارين ماعليهم شرهه
شيخين
والله العظيم ان السيي الاول والاخيييير البنقالية الله يلعن والديهم هم اكثر جالية حاقدة وبس
رحال
جرارين ماعليهم شرهه

أخر الأخبار

دهس مسعف خلال مباشره لحادث مروري بالمدينة المنورة
دهس مسعف خلال مباشره لحادث مروري بالمدينة المنورة
Time منذ 5 دقائق Views 1244
بالفيديو.. رجل يلتقط طفل قبل سقوطه من الطابق الخامس
بالفيديو.. رجل يلتقط طفل قبل سقوطه من الطابق الخامس
Time منذ 5 دقائق Views 267
"الصحة" تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال
"الصحة" تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال
Time منذ 10 دقائق Views 1287
استشهاد أحد رجال الدفاع المدني إثر مباشرة حريق بسوق الصواريخ في جدة
استشهاد أحد رجال الدفاع المدني إثر مباشرة حريق بسوق الصواريخ في جدة
Time منذ 12 دقيقة Views 1365
خادمة تسرق المصوغات الذهبية لمخدومتها بحيلة شيطانية
خادمة تسرق المصوغات الذهبية لمخدومتها بحيلة شيطانية
Time منذ 16 دقيقة Views 389
"شؤون الحرمين" تستعد لمشروع ترجمة خطبة عرفة هذا العام بخمس لغات
"شؤون الحرمين" تستعد لمشروع ترجمة خطبة عرفة هذا العام بخمس لغات
Time منذ 22 دقيقة Views 1306
بالفيديو.. «محمد رمضان» يتحدى كورونا ويرقص ويغني مع جمهوره على الشاطئ
بالفيديو.. «محمد رمضان» يتحدى كورونا ويرقص ويغني مع جمهوره على الشاطئ
Time منذ 35 دقيقة Views 1236
«المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على عدة مناطق
«المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على عدة مناطق
Time منذ 47 دقيقة Views 1753
بالفيديو .. «درة» تستعين بمشهد من «ظرف أسوف» وتوجه نصيحة للفتيات عن التحرش
بالفيديو .. «درة» تستعين بمشهد من «ظرف أسوف» وتوجه نصيحة للفتيات عن التحرش
Time منذ 53 دقيقة Views 1286
وكالة المسجد النبوي توفر وظائف شاغرة
وكالة المسجد النبوي توفر وظائف شاغرة
Time منذ 58 دقيقة Views 1706