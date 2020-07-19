وكالة المسجد النبوي توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الأحد، عن رغبتها في دعم الجهاز بالكفاءات الشابة من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك عن طريق نقل الخدمات على عدد من الوظائف في التخصصات التالية: (هندسية، تقنية، إدارية، مالية، اللغات والترجمة، إعلامية، المكتبات).
واشترطت الوكالة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه الخبرات المناسبة، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن "ممتاز"، وحسن السيرة والسلوك والنزاهة، على أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
وقالت أنه على الراغبين في التقدم، إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني الرسمي للموارد البشرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ([email protected])، علمًا أن التقديم يبدأ من تاريخ 28/ 11/ 1441هـ، ويستمر حتى 8/ 12/ 1441هـ.