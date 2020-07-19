سرت الليبية على صفيح ساخن وتوقعات المواجهة العسكرية بعد ساعات

طرابلس (صدى):
تشهد السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة في ليبيا، انتشارا كثيفا للدوريات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي.
ووردت معلومات تؤكد بدء فصائل الوفاق الحشد العسكري متوجهة نحو سرت، في حين نفذ الجيش الليبي عمليات استطلاع بحري قبالة سواحل المدينة الاستراتيجية.
وبحسب " رويترز "، فإن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
وتتمسك كل من أنقرة والوفاق بالسيطرة على مدينة سرت التي تعتبر مدينة استراتيجية يرفض الجيش التخلي عنها.