نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة فرض رسوم تعرفية على الطرق

Time منذ 35 دقيقة
Views 1955
حقيقة فرض رسوم تعرفية على الطرق

الرياض (صدى):
تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول فرض رسوم تعرفية على الطرق.

ومن جانبه نفى المتحدث باسم وزارة النقل ياسر المسفر صحة تلك الأنباء، موضحا أن تطبيق مثل هذه الرسوم يتطلب استكمال دراسات مستفيضة تشمل الناحية المالية والفنية والقانونية.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن مبادرة " تحقيق إيرادات من أصول الطرق "، موضحة أنه يتم حاليا الصرف على صيانة الطرق وتشغيلها من الخزينة العامة.

وتهدف هذه المبادرة إلى صيانة البنية التحتية للطرق والمحافظة عليها وتشغيلها بالطرق المناسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارها واستثمار اللوحات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

خالد الحربي
محترم جدا ومحبوب
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
الطيب
صحيح كلام الشامل
ابو محمد
الحين هذي بنت خلقه ولا متحوله تحس كنها شاب مافيها انوثه ..
CR7
لحجي اهم شي عنده الفلوس

أخر الأخبار

سرت الليبية على صفيح ساخن وتوقعات المواجهة العسكرية بعد ساعات
سرت الليبية على صفيح ساخن وتوقعات المواجهة العسكرية بعد ساعات
Time منذ 12 دقيقة Views 1333
برلمانية ترقص بعد إقرار قانون يدعم المتضررين من كورونا
برلمانية ترقص بعد إقرار قانون يدعم المتضررين من كورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 180
حقيقة فرض رسوم تعرفية على الطرق
حقيقة فرض رسوم تعرفية على الطرق
Time منذ 35 دقيقة Views 1955
رجل يبتز زوجته بصور فاضحة لإجبارها على الإنفاق عليه
رجل يبتز زوجته بصور فاضحة لإجبارها على الإنفاق عليه
Time منذ 51 دقيقة Views 550
العفاسي: الإخونجي يثور للدفاع عن سيد قطب ويهون عليه الأنبياء والصحابة
العفاسي: الإخونجي يثور للدفاع عن سيد قطب ويهون عليه الأنبياء والصحابة
Time منذ ساعة Views 2053
خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح
خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح
Time منذ ساعة Views 2118
مؤامرة "الجبري" لإعادة تصدير سلمان العودة للمشهد السعودي
مؤامرة "الجبري" لإعادة تصدير سلمان العودة للمشهد السعودي
Time منذ ساعتين Views 4041
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعتين Views 1718
الكشف عن محاولات " الجبري " المستميتة للإبقاء على حكم الإخوان في مصر
الكشف عن محاولات " الجبري " المستميتة للإبقاء على حكم الإخوان في مصر
Time منذ ساعتين Views 2822
تفاصيل جديدة عن جريمة الأحساء: الأم حاولت تلقين ابنتها الشهادة
تفاصيل جديدة عن جريمة الأحساء: الأم حاولت تلقين ابنتها الشهادة
Time منذ 3 ساعات Views 4005