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مؤامرة "الجبري" لإعادة تصدير سلمان العودة للمشهد السعودي

Time منذ ساعتين
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مؤامرة "الجبري" لإعادة تصدير سلمان العودة للمشهد السعودي

الرياض (صدى):
كشف مصدر مهتم بالأمن القومي الخليجي، عن مؤامرة مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري لإعادة تصدير الخائن سلمان العودة للمشهد السعودي.

وأوضح أن سعد الجبري قام علنًا باتصالاته وتصدير قراراته لإعادة سلمان العودة إلى الأضواء ودعمه بكافة السبل.

وأشار المصدر، إلى أن أولى ثمرات هذا الدعم اللا محدود للعودة، هو برنامج " حجر الزاوية " الذي كان مليئًا بالرسائل المدفونة والمغالطات الهدامة.

ولفت إلى أن قرار إعادة تصدير العودة للمشهد قوبل برفض تام وحازم من قبل الملك سلمان - الأمير آنذاك - والذي وصف العودة بالأفعى.

وقال المصدر: " الجبري سارع برفع تقرير رسمي عبر الداخلية أن العودة أبدى توبته وأن طرحه إصلاحي وأن المذكور تحت تحكم الداخلية تمامًا، لكن جاءت أحداث الربيع العربي فكشف العودة عن وجهه المشؤوم مرة أخرى " .

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
محترم جدا ومحبوب
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
الطيب
صحيح كلام الشامل
ابو محمد
الحين هذي بنت خلقه ولا متحوله تحس كنها شاب مافيها انوثه ..
CR7
لحجي اهم شي عنده الفلوس

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