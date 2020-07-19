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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان و مناطق (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران ، المدينة المنورة). وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
محترم جدا ومحبوب
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
الطيب
صحيح كلام الشامل
ابو محمد
الحين هذي بنت خلقه ولا متحوله تحس كنها شاب مافيها انوثه ..
CR7
لحجي اهم شي عنده الفلوس

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